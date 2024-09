El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzaba esta semana la intención del Ejecutivo de subir los impuestos a las rentas más altas, una medida que ilustraba con la frase "más transporte público y menos Lamborghinis". Una alusión a la famosa firma de coches de alta gama que genera no poco debate en el plató de laSexta Xplica.

Para Antonio Maestre, no obstante, "el Lamborghini es un cebo" que "hay que eludir". "Una de las cosas que admiro de Pedro Sánchez es la capacidad que tiene para engañar a la izquierda de manera recurrente", asevera el periodista.

A su juicio, "el discurso que hizo Pedro Sánchez es un discurso eminentemente de izquierdas", pero este luego no se traduce en sus políticas. "Yo no he votado nunca al PSOE pero si hiciese la mitad de lo que dice que iba a hacer en ese discurso le habría votado hace un montón de años", ironiza Maestre, que incide: "Pero es que luego no lo hace, ese es el problema". "A veces porque no tiene las mayorías para hacerlo", puntualiza el periodista, que señala que en el caso de una reforma fiscal "tiene que contar con el apoyo de partidos que no son favorables" a este tipo de medidas.

No obstante, Maestre pone otro ejemplo: la vivienda. "Cuando habla de que la crisis de vivienda es el fracaso de las políticas neoliberales de las últimas décadas, yo le escucho y digo: 'Bien pedro, muy bien, tiene razón'", explica Maestre, que apunta, sin embargo, que esto "no cuadra" con las afirmaciones de sus ministros de Vivienda: así, cita al exministro José Luis Ábalos cuando dijo que "la vivienda es un bien de mercado" y a la actual titular de la cartera, Isabel Rodríguez, "diciendo que hay que defender a los propietarios"

"Está muy bien que Pedro Sánchez se erija en benefactor de las ideas progresistas, pero luego cuando llega la hora de tomar decisiones no van acorde con ese discurso", asevera Antonio Maestre, que destaca que mientras el presidente "estaba hablándonos del cebo del Lamborghini había una noticia que estaba pasando por debajo y es que Pilar Alegría se va a reunir con la red de escuelas concertadas para pagarles más". "Habrá gente que esté de acuerdo con esa medida de Pilar Alegría de dar más dinero a las escuelas concertadas, pero te aseguro que no son de izquierdas", sentencia.

"Me parece muy bien que nos ponga un cebo como 'menos Lamborghini y más transporte público', pero yo quiero que Pedro Sánchez luego se escuche a sí mismo y todas esas medidas que dice en materia de vivienda, de fiscalidad, de solidaridad y justicia social las ponga sobre la mesa", asevera Antonio Maestre, que concluye: "Si hace lo que dice, yo me comprometo aquí a votarle".