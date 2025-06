¿Es Madrid también la capital de la basura? Las impactantes imágenes que indignan a vecinos de diferentes barrios

Madrid es una ciudad llena de vida que muchos turistas eligen como destino. Es capital de negocios pero, ¿lo es también de la basura? La diferencia de imágenes entre barrios por acumulaciones es abismal. Mientras que en el Barrio de Salamanca las calles están impolutas y libres de basura, en el corazón de Madrid ocurre todo lo contrario.

Lo mismo sucede en el sur de la capital, con contenedores repletos de basura, con bolsas y desperdicios esparcidos por el suelo. "Es una vergüenza. Y ahora en verano vienen muchas moscas", lamenta una mujer, mientras que otro vecino denuncia la cantidad de "basura, suciedad, malestar y ratas" que hay en la calle.

Mientras, desde el Ayuntamiento aseguran que no hay falta de servicios de recogida, sino de civismo, y que no hay acumulaciones. Por su parte, José Luis Nieto, portavoz de Medio Ambiente de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, afirma que la capital "no está igual de sucia en todos los barrios", y considera que "no es por incivismo, sino que con Almeida la limpieza depende del código postal en el que vives".