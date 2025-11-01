Mabel Galaz: "Juan Carlos I está muy molesto por su no invitación; parece dispuesto a declinar la que sí ha recibido"

La periodista experta en Casa Real ha desvelado el enfado del rey emérito con que la Casa Real no le haya invitado al acto de conmemoración de los 50 años de democracia, hasta tal punto que se plantea rechazar la solicitud que sí ha recibido para ir a un almuerzo familiar.

Una reconciliación entre Juan Carlos I y su hijo Felipe VI no parece cerca de producirse. Menos después de que se conocieran algunas de las opiniones que el rey emérito ha escrito en sus memorias, que se publicarán en Francia este próximo 5 de noviembre.

"Mi hijo me dio la espalda por deber. Entiendo que, como rey, debe mantener una postura firme, pero sufrí (…) por su insensibilidad", desvela Juan Carlos I sobre el actual rey de España. Además, también tuvo palabras para la reina Letizia: "Su llegada no contribuyó a la cohesión de nuestras relaciones familiares".

Unas opiniones publicadas en su libro que no han sentado bien en Zarzuela, como ha explicado en Sábado Clave Mabel Galaz: "Más que una reconciliación, lo que está provocando son bastantes guerras familiares, institucionales y de imagen. El objetivo de este libro, si pretendía una reconciliación, no es está cumpliendo".

"Parte del libro tiene que ver con esa sensación que tiene el rey de haber sido olvidado en la historia de la Transición. Él piensa que no se le reconoce el papel que ha jugado y por eso quería contar su historia. Pero al final esa historia se ha convertido en pequeñas vendettas de momentos muy puntuales. En Zarzuela el libro no ha gustado, preferían que no se hubiera publicado y se ha intentado que se retrasara la publicación y se ha conseguido", ha añadido la periodista experta en Casa Real.

Además, esa fractura entre el rey emérito y su hijo se ha acrecentado a raíz de la no invitación de la Zarzuela para que no esté presente en el acto que conmemorará los 50 años de democracia en España: "El día 21 va a haber un acto en el Palacio Real y a ese acto no está invitado el rey Juan Carlos, que se ha enfadado muchísimo con su no invitación".

"Y parece que está dispuesto a declinar la invitación que sí ha recibido, la de un almuerzo familiar al día siguiente donde va a conmemorar esta cita. Oficialmente no se ha pronunciado, pero me cuentan que está muy molesto y que probablemente no vaya", ha asegurado Galaz.

