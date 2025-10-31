Juan Carlos I y los cuatro grandes momentos de la democracia… en los que ni apareció

El contexto Juan Carlos I no estará en los actos del 21 de noviembre del 50º aniversario de la monarquía: la Casa Real le ha comunicado que no está invitado, alegando que abandonó su agenda pública hace ya cuatro años, en 2019.

Hay ausencias que hablan más que las presencias. Y en la historia de España, pocas han sido tan significativas como las del rey emérito Juan Carlos I. Medio siglo después de su proclamación como rey, su figura vuelve a quedar relegada: no estará en los actos oficiales del 50º aniversario de la monarquía española, y solo acudirá a un almuerzo privado. La ironía histórica no pasa desapercibida.

Porque cuando Juan Carlos se convertía en rey, en noviembre de 1975, también hubo un gran ausente: su propio padre, Don Juan de Borbón. La relación entre ambos estaba tensa y marcada por la sensación de traición. Ahora, 50 años después, la historia se repite: el rey que reinó casi 40 años y que lleva 11 apartado de la vida institucional, vuelve a quedarse al margen de una celebración central de la monarquía que él ayudó a construir.

Desde que Felipe VI subió al trono, las ausencias de Juan Carlos se han convertido en una especie de costumbre. En junio de 2014, no estuvo en la proclamación parlamentaria de su hijo —solo saludó desde el balcón del Palacio Real—. Tres años después, en 2017, tampoco fue invitado a los actos del 40º aniversario de las primeras elecciones democráticas, pese a que él había sido uno de los motores de la transición. El malestar del emérito se filtró entonces a la prensa: sentía que le apartaban de un homenaje que, en su opinión, le correspondía.

En 2020, Juan Carlos trasladó su residencia a Abu Dabi. Cuatro años después, en el décimo aniversario de Felipe VI en el trono, volvió a estar ausente de los actos institucionales más importantes. La Zarzuela ha dejado claro cuál es la familia real visible: los reyes y sus hijas.

Quizá la ausencia más simbólica fue la de la juramentación de la Princesa Leonor como heredera al trono. La explicación oficial fue que se quería centrar toda la atención en la nueva generación. Juan Carlos sí estuvo en la celebración privada, pero su protagonismo histórico quedó relegado a un segundo plano.

Cuatro momentos clave de la democracia española sin Juan Carlos I:

Juramento de Felipe VI como rey (2014).

(2014). 40º aniversario de las primeras elecciones democráticas (2017).

(2017). Juramento de la Princesa Leonor como heredera (2023).

(2023). Décimo aniversario de Felipe VI en el trono (2024).

Las ausencias del rey emérito no son solo familiares o personales: son un reflejo de cómo la historia, la política y la monarquía conviven con las tensiones personales. Medio siglo después de su llegada al trono, Juan Carlos I sigue siendo un protagonista histórico… que no siempre está donde todos esperan verlo.

