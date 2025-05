Luis Garvía trata de aclarar que "un país no es una empresa": "Vamos a intentar no mezclar el vino con otras sustancias"

La política arancelaria de Donald Trump amenazaba a la industria vinícola de España. En laSexta Xplica, Luis Garvía, doctor en finanzas ICADE, debate con Lucrecia Aldao, votante de Trump, sobre la guerra de gravámenes del presidente estadounidense.

En primer lugar, trata de hacerle ver que "un país no es una empresa". "Vamos a intentar no mezclar el vino con otras sustancias", asevera. "Musk es un empresario que dirige una empresa y, por otro lado, Trump es el presidente de un país, que no es una empresa ni se dirige igual", añade.

"Una empresa tiene un objetivo, en su caso, vender coches; un país tiene otro objetivo", deja claro el doctor en finanzas, que explica que, entre los objetivos a conquistar de cualquier país se encontraría "la estabilidad y el bienestar".

"La estabilidad se consigue con la política monetaria y la arancelaria; y el bienestar con la fiscal", concluye su intervención, que puedes ver al completo en el vídeo principal de la noticia; donde deja claro a la simpatizante de Trump los inconvenientes de sus aranceles y de las políticas económicas que está aplicando.