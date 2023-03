Luis Garvía, doctor en Finanzas por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE), se ha dirigido a los pequeños empresarios, a quienes ha dicho que ellos están "soportando el coste de la reforma", mientras el Estado "tiene récord de recaudación: 220.000 millones de euros, sin contar la parte de cotizaciones de las pensiones".

Además, ha añadido, "hay cerca de 60.000 millones de euros de gasto público superfluo", tras lo que ha expresado una pregunta que él se hace: "¿Por qué se les exige tanto esfuerzo a nuestros empresarios y no se le exige ese mismo esfuerzo al Estado?".

"Que alguien me lo explique. Yo eso es lo que quiero saber. No tengo valor para decir a esos señores cómo tienen que trabajar. Yo no me puedo meter en su negocio, pero sí sé que el Estado está recaudando", ha zanjado el doctor en Finanzas por la Universidad Pontificia Comillas.