Borrell insiste en que Netanyahu debe ser juzgado por genocidio: "Está acusado por el TPI y es candidato a ser condenado"

El exAlto Representante de la UE para Asuntos Exteriores ha señalado que "un horror no justifica otro horror" y que "el alto el fuego no lava las responsabilidades" del primer ministro israelí.

Josep Borrell ha aseverado que "bienvenido sea" el acuerdo de tregua en Gaza, pero eso no quiere decir que sea algo definitivo por las experiencias previas con Israel.

"Netanyahu ha roto unilateralmente dos acuerdos de alto el fuego. Y, por lo que dice, no tiene mucho escrúpulo en seguir matando con cualquier excusa. Y por eso hay que seguir presionando cívicamente porque el alto el fuego no lava las responsabilidades de Netanyahu", ha afirmado el exAlto Representante de la UE para Asuntos Exteriores en laSexta Xplica.

De hecho, Borrell ha recordado la situación de Netanyahu fuera de su país: "Está acusado por el Tribunal Penal Internacional de un crimen de guerra como un candidato a ser condenado por genocidio. Ha pasado y lo que ha pactado con Trump no lava sus responsabilidades. Hay que seguirlas exigiendo".

Además, ha apuntado que el ataque de Hamás el 7 de octubre "fue un ataque terrorista injustificado", pero eso no hace que "un horror justifique otro horror": "El horror del ataque de Hamás que afectó a 1.000 civiles y centenares de soldados no justifica lo que ha hecho Israel. Y la comunidad internacional lo siente".

"Y lo que han acordado no es un acuerdo de paz, porque la paz la hacen dos. La tienen que hacer israelitas y palestinos, no Trump con Netanyahu y que los otros no tengan nada que decir", ha concluido.

