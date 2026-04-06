Julen Bollain critica que "el mercado privado es una trituradora": "Las 10 personas con más viviendas de España suman un millón de casas"

El profesor de la Universidad Mondragón, Julen Bollain, afirma que "hace falta un parque de vivienda público del Estado que permita competir contra el privado para que este no funcione como una trituradora en España".

Verónica Sanz abre debate en el plató de laSexta Xplica sobre cómo la subida del alquiler ha hecho que los jóvenes se vean incapaces a tener ahorros. Julen Bollain, profesor de la Universidad Mondragón, explica en el vídeo que, en la actualidad, "hacen falta muchos más salarios brutos anuales para poder acceder a la compra de una vivienda que anteriormente".

De esta forma, el experto señala que "las personas jóvenes se meten en un ciclo en el que, al no tener dinero para poder comprar una vivienda se meten de alquiler, donde se les va incluso el 80% de su salario". "Es un ciclo vicioso que se va perpetuando a lo largo de nuestras vidas", asegura Bollain, que destaca que "hay 13 entidades que tienen 100.000 viviendas en alquiler y 27.000 personas físicas con más de 10 viviendas cada una y las 10 personas que más tienen en España sumas entre sí un millón de viviendas".

"Habrá quien diga que los multiarrendadores son solo el 21% de las personas que alquilan en España, pero ese 21% tiene el 60,3% del total de las viviendas que se alquilan en España", lamenta el experto, que explica que "esa es la razón de que el 85% de los hogares españoles que están de alquiler destinen más del 30% de sus ingresos al alquiler, para que uno de cada tres destine más del 50% o para que una de cada dos personas que está de alquiler está en riesgo de pobreza".

"Aquí durante muchas décadas se ha dejado todo el mercado inmobiliario en manos del mercado privado, y como no se ha hecho vivienda pública ni ha habido políticas de vivienda pública, el mercado privado está funcionando como una trituradora", critica el experto. Además, Bollain asegura que "hay que parar la especulación, invertir dinero en compra de vivienda privada para el Estado y hace falta un parque de vivienda público del Estado que permita competir contra el privado para que este no funcione como una trituradora en España".

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