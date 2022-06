El juez José Castro ha reconocido en laSexta Noche que durante la investigación de caso Nóos entendió "que el señor Iñaki Urdangarin no pudo bajo ningún concepto defraudar dinero público sin la colaboración indispensable de su suegro y de su esposa".

Sin embargo, el juez no pudo "llevar esa hipótesis de trabajo que ya estaba afianzada con datos al papel oficial para iniciar una línea de investigación" porque, según ha dicho, "investigar a quien por ley está por encima de la ley es hacer el ridículo y no sirve absolutamente para nada", aunque ha insistido en que "había datos".

En la misma línea, Castro ha declarado que no pudo seguir con la investigación al rey Juan Carlos I "porque hay un artículo en la Constitución que la interpretación que le ha dado el Constitucional y el Supremo equivale a impunidad". "Es una paradoja que a pesar de que la justicia se administra en su nombre, no cabe que sea investigado porque según la Constitución, en esa aberrante interpretación que se le ha dado al término inviolable, no puede ser enjuiciado", ha criticado.