El juez Castro no descarta elecciones generales antes de verano: "El Ejecutivo acabará por abandonar la pretensión de agotar la legislatura"

El magistrado pronosticó un adelanto electoral, afirmando que "con Junts vetando cualquier proyecto legislativo, la opción de Gobierno resulta muy discutible".

El juez Castro pronosticó en una entrevista con José Yélamo en laSexta Xplica que habrá adelanto electoral. "Yo pienso que el Ejecutivo está porque no sea así, pero las circunstancias no son favorables a esa pretensión, y yo creo que el Ejecutivo acabará por abandonar esa pretensión de agotar la legislatura y que con poco adelanto o con mucho pero que acabará anticipándose las elecciones generales", expresó el magistrado.

Y es que, según Castro, "la realidad es que con Junts vetando cualquier proyecto legislativo, la acción de gobierno resulta muy discutible". Así, el juez afirmó que "puede ser antes del verano".

