Ahora

Entrevista en laSexta Xplica

El juez Castro no descarta elecciones generales antes de verano: "El Ejecutivo acabará por abandonar la pretensión de agotar la legislatura"

El magistrado pronosticó un adelanto electoral, afirmando que "con Junts vetando cualquier proyecto legislativo, la opción de Gobierno resulta muy discutible".

El juez Castro

El juez Castro pronosticó en una entrevista con José Yélamo en laSexta Xplica que habrá adelanto electoral. "Yo pienso que el Ejecutivo está porque no sea así, pero las circunstancias no son favorables a esa pretensión, y yo creo que el Ejecutivo acabará por abandonar esa pretensión de agotar la legislatura y que con poco adelanto o con mucho pero que acabará anticipándose las elecciones generales", expresó el magistrado.

Y es que, según Castro, "la realidad es que con Junts vetando cualquier proyecto legislativo, la acción de gobierno resulta muy discutible". Así, el juez afirmó que "puede ser antes del verano".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí

Las 6 de laSexta

  1. El PSOE acusa a Feijóo de ser "cómplice necesario de toda una negligencia criminal" en la DANA tras conocer los mensajes de Mazón
  2. Polarización en España: casi tres de cada 10 encuestados que vota a Vox ha roto una relación este año por una discusión política
  3. Duros ataques rusos en Ucrania antes del esperado encuentro entre Trump y Zelenski
  4. La familia de los españoles desaparecidos en Indonesia asume que las opciones de encontrarles con vida son escasas
  5. De la venta de más participaciones del Gordo que décimos a un principio de acuerdo: las claves del lío con la Lotería de Navidad en Villamanín
  6. Mariano vive entre escombros porque la orden religiosa propietaria de su casa no acomete las reformas: "Quieren que me vaya"