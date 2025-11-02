El juez Bermúdez, sobre Leopoldo Puente: "Es muy prestigioso y de tendencia progresista"

El magistrado ha expresado que es "absurdo el querer ver en los jueces que la ideología es la que determina sus decisiones". "Esto no es real y puedo puedo poner cientos de ejemplos que demuestran que es mentira", ha asegurado.

El juez Javier Gómez Bermúdez ha afirmado en laSexta Xplica que no tiene relación con el magistrado Leopoldo Puente, sino que sabe de él "por sus resoluciones", y le conoce personalmente por haber coincidido "una vez en sala", pero ni siquiera se dieron la mano.

En lo referente a qué referencias tiene sobre Puente, Gómez Bermúdez ha destacado que es "un magistrado muy prestigioso". "Lo era ya antes de estar en el Tribunal Supremo y por eso llegó ahí", ha subrayado, a lo que ha añadido que "es un juez de tendencia progresista".

"Si yo no recuerdo mal, estuvo asociado a Jueces para la Democracia", ha señalado el magistrado.

