El juez Bermúdez no cree que Mazón tenga responsabilidad penal: "Es dificilísimo establecer una relación causa-efecto"

José Yélamo le ha preguntado al juez Javier Gómez Bermúdez si Carlos Mazón tiene motivos para estar preocupado desde el punto de vista jurídico. "Sinceramente, los delitos omisivos son muy complicados de por sí y, en este caso, el establecer una relación causa-efecto entre el no dar la alerta o no estar en el Cecopi es dificilísimo", ha señalado el magistrado, a lo que ha añadido que "otra cosa son otras responsabilidades, que las puede haber, desde civiles a políticas", pero no cree que haya penales.

En este sentido, Gómez Bermúdez ha subrayado que "el Derecho Penal es la rama del derecho que se dedica a las infracciones más graves del ordenamiento" y es "dificilísimo establecer esa relación causa-efecto entre un hecho y otro".

