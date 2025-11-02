Ahora

Entrevista en laSexta Xplica

El juez Bermúdez no cree que Mazón tenga responsabilidad penal: "Es dificilísimo establecer una relación causa-efecto"

El magistrado ha afirmado que "los delitos omisivos son muy complicados de por sí y, en este caso, el establecer una relación causa-efecto entre el no dar la alerta o no estar en el Cecopi es dificilísimo".

Juez Bermúdez

José Yélamo le ha preguntado al juez Javier Gómez Bermúdez si Carlos Mazón tiene motivos para estar preocupado desde el punto de vista jurídico. "Sinceramente, los delitos omisivos son muy complicados de por sí y, en este caso, el establecer una relación causa-efecto entre el no dar la alerta o no estar en el Cecopi es dificilísimo", ha señalado el magistrado, a lo que ha añadido que "otra cosa son otras responsabilidades, que las puede haber, desde civiles a políticas", pero no cree que haya penales.

En este sentido, Gómez Bermúdez ha subrayado que "el Derecho Penal es la rama del derecho que se dedica a las infracciones más graves del ordenamiento" y es "dificilísimo establecer esa relación causa-efecto entre un hecho y otro".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Mazón habría visto un vídeo de las inundaciones en Utiel durante su comida con Vilaplana en El Ventorro
  2. Risas, gafas y "no me consta": Sánchez sale del paso tras su comparecencia en el Senado
  3. De la Marcha Verde a la eterna promesa incumplida del referéndum: las claves del conflicto en el Sáhara Occidental
  4. Tirotean un coche y secuestran a su conductor en plena calle en Madrid: investigan si el retenido es el 'Niño Juan'
  5. Ayuso recoloca al colectivo LGTBI en sus Presupuestos: los fondos ya no serán gestionados por Igualdad, sino por Exclusión Social
  6. Mariah Carey da el pistoletazo de salida a la Navidad con su mítico video... a 1 de noviembre