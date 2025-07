Juanma Lamet, tajante sobre Paco Salazar: "Era los ojos de Pedro Sánchez en Andalucía; tenía mucha influencia"

José Yélamo, quien sabe que el periodista Juanma Lamet es sevillano y que Salazar es diputado por Sevilla, preguntó a Lamet que quién es Paco Salazar y "qué importancia tiene en el partido", a lo que el periodista de 'El Mundo' respondió que "era los ojos de Pedro Sánchez en Andalucía" y "un enlace fundamental en Sevilla para tener al partido en primer tiempo con Sánchez".

Así, Lamet explicó que "había divisiones internas dentro del PSOE andaluz", y Paco Salazar "era de los pocos que al principio apoyaban de manera aferrada a Pedro Sánchez". "Una vez llega a Madrid, hace tándem con Iván Redondo, pero Sánchez lo va recuperando, hasta ser una de sus personas de máxima confianza y estar en las quinielas para rangos de mayor entidad en el futuro", destacó el periodista, a lo que añadió que "Salazar ha sido un estratega de mucha cercanía a Sánchez y, por tanto, de mucha influencia".

"Con la gente que he hablado me ha dicho que tenían reservas con él por esa manera de ser y su actitud", expresó Juanma Lament, al tiempo que manifestó que le llama "mucho la atención que un partido como el PSOE falle tan estrepitosamente en el control de daños, en el funcionamiento de los buzones de denuncia interna" y por el hecho de que "tenga que ser el periodismo el que haga detonar una bomba política". "Sánchez no tiene buen ojo fichando a los hombres", concluyó su intervención en laSexta Xplica.