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El SUP eleva al CGPJ el señalamiento del juez Peinado a los policías en el auto de Begoña Gómez y exige "responsabilidad disciplinaria"

Los detalles El sindicato policial reclama al órgano de gobierno de los jueces que valore "si las mismas pudieran ser constitutivas de responsabilidad disciplinaria, acordando, en su caso, la incoación de las actuaciones informativas o del expediente disciplinario que legalmente proceda".

El juez Juan Carlos Peinado El juez Juan Carlos PeinadolaSexta

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha elevado al Consejo General del Poder Judicial una protesta solicitando que el máximo órgano de los jueces analice la afirmación de Juan Carlos Peinado en su auto de apertura de juicio oral en el que asegura que los agentes de la Policía Nacional que trabajan en el Palacio de la Moncloa podrían colaborar para una hipotética huida de la mujer del presidente del Gobierno, según han trasladado fuentes del sindicato a laSexta.

Además, el sindicato mayoritario del Cuerpo reclama que el órgano de gobierno del Poder Judicial "valore si las mismas pudieran ser constitutivas de responsabilidad disciplinaria, acordando, en su caso, la incoación de las actuaciones informativas o del expediente disciplinario que legalmente proceda".

*Noticia en ampliación.

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