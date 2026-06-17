El exmagistrado Yllanes analiza el tema de las joyas de Zapatero: "Es lo menor en importancia y trascendencia pública y penal de todo lo que se está investigando"

El expresidente del Gobierno se ha acogido a su derecho a no declarar por las joyas alegando que no ha tenido tiempo de reunir la documentación. El exmagistrado Juan Pedro Yllanes analiza la situación en este vídeo, con Antonio García Ferreras.

Tras analizar la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero ante la Audiencia Nacional por su imputación en el caso Plus Ultra, el exmagistrado Juan Pedro Yllanes valora la pieza separada de las joyas. El expresidente del Gobierno se ha acogido a su derecho a no declarar por la pieza de las joyas, alegando que no ha tenido tiempo de reunir la documentación.

"Ética y estéticamente, ambas cosas en política muy importantes, hay que reconocer que no es muy presentable. Pero creo, sinceramente, que el asunto de las joyas es lo menor en importancia y en trascendencia pública y penal de lo que se está investigando respecto a las conductas de José Luis Rodríguez Zapatero", afirma Yllanes.

Tal como sigue el exmagistrado, "el tema de los regalos es un tema complicado" y "sería interesante conocer cuántos altos cargos han recibido regalos en consideración simplemente a su condición de altos cargos durante los gobiernos en toda la etapa de la democracia", apunta.

Y a partir de aquí, insiste y concluye Yllanes: "Frente a las conductas relacionadas con la pieza principal, tráfico de influencias, organización criminal, creo que el tema de las joyas es un asunto menor y que realmente donde tiene que reforzar su derecho o el ejercicio de su derecho a la defensa es respecto a las conductas y los delitos que se investigan en la pieza principal".

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