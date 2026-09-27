Antonio Maestre, sobre el PP: "Defiende a los fondos buitre, a los rentistas y al rentismo y lo dice orgulloso"

El periodista ha señalado en laSexta Xplica que "el Gobierno lo que tendría que hacer es escuchar y actuar, punto, nada más" y ha advertido además contra la tentación de intentar "capitalizar algo que se le escapa de sus manos".

La acampada de la Puerta del Sol ha puesto el problema de la vivienda en el centro del debate político. Antonio Maestre ha analizado en laSexta Xplica la movilización y ha reclamado al Gobierno que atienda las reivindicaciones de quienes han salido a la calle.

"El Gobierno lo que tendría que hacer es escuchar y actuar, punto, nada más", ha defendido. El periodista ha advertido además contra la tentación de intentar "capitalizar algo que se le escapa de sus manos". Para Maestre, el problema de la vivienda afecta especialmente a quienes no tienen una casa en propiedad o tienen dificultades para acceder a ella. "La vivienda en abstracto no es un problema, porque es un problema para quien no la tiene", ha señalado.

El periodista ha cuestionado las políticas de vivienda desarrolladas durante décadas y ha señalado tanto al PP como al PSOE. "El Partido Popular defiende a los fondos buitre, defiende a los rentistas y defiende al rentismo y lo dice orgulloso, pero el Partido Socialista defiende a los fondos buitre, defiende a los rentistas y defiende al rentismo, pero dice que no lo hace", ha afirmado.

Maestre considera que el debate debe centrarse en cómo se regula la propiedad y en quién se beneficia de las políticas públicas. "Hay que decir claro y alto que la vivienda y la propiedad no es un bien absoluto", ha defendido.

A su juicio, la regulación debería proteger especialmente a quienes no tienen acceso a una vivienda: "Lo que no es normal es que se tenga que buscar el equilibrio cuando hay un equilibrio entre alguien que tiene 15 viviendas y lo que quiere es sacar un mayor rendimiento y alguien que no tiene ninguna".

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