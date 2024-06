Juan Antonio Báez, vicepresidente del Consejo de la Juventud, contó en laSexta Xplica que han presentado "un informe de salud mental que hablaba de cómo los desequilibrios y los problemas económicos han hecho mella en los jóvenes". Y es que, tal y como subrayó Báez, hay "personas jóvenes que tienen que hacer malabares para poder compaginar un trabajo con los estudios y con el alquiler".

"Esas situaciones derivadas de la economía ha provocado que en los últimos 10 años se hayan multiplicado los problemas de salud mental por seis, y, además, seis de cada diez personas jóvenes con carencia material severa, es decir, con problemas económicos, piensan en el suicidio continuamente", lamentó.

Por ello, el vicepresidente del Consejo de la Juventud criticó que "es muy irresponsable votar en contra de una reforma laboral que busca que se aumenten los salarios, oponerse a la subida del Salario Mínimo, no aplicar la ley de vivienda, que intenta buscar que las personas puedan tener un mejor acceso, y que las personas jóvenes entre 18 y 23 años no tienen acceso al Ingreso Mínimo Vital". "Hay que poner nombre a los irresponsables. Esto no es una irresponsabilidad general, sino de unos ciertos partido políticos que continuamente votan en contra de que la economía sea más justa", denunció.