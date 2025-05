Una joven que comparte piso: "No es que no pueda pagar una vivienda, es que se me está vetando porque hay gente con más dinero que yo"

Laura Bellido, una joven que que comparte piso en Valencia, ha asegurado que el problema de la vivienda no es solo que la mayoría de la población no pueda acceder a ella, sino que algunos que sí pueden tampoco pueden competir con otros compradores.

El problema de la vivienda ha vuelto a ser analizado en laSexta Xplica, donde Laura Bellido, una joven que comparte piso en Valencia, ha explicado que aumentar la oferta no implica necesariamente una mejoría de los precios en el sector.

"Me da miedo el tema de que hay que aumentar la oferta porque no hay oferta. ¿Cuánto va a valer esa oferta? Porque yo veo en Valencia que no paran de construirse pisos y barrios nuevos a las afueras y ninguno de esos pisos me lo puedo permitir ni comprando ni alquilando. Trabajo, cobro más del SMI y no me lo puedo permitir", sentencia.

Además, la joven ha recalcado que el turismo sigue siendo otro de los problemas que afectan a la vivienda: "No debemos perder el foco que uno de los grandes problemas que atraviesa la vivienda es la turistificación. La gente quiere invertir en vivienda para alquilársela a un guiri que viene aquí a pasar las vacaciones porque le da mucho más dinero que alquilárselo a una familia".

Y, por último, Laura Bellido ha señalado que, en el caso de que alguien pudiera acceder a una vivienda, ni siquiera tendría preferencia respecto a otros compradores: "En mi barrio, el 30% de las casas fue comprado a tocateja, por gente que tenía mucho dinero. Y hay promotoras que destinan una parte para capital extranjero. No es que yo no pueda optar a una vivienda porque no me la puedo pagar, que también, es que se me está vetando el acceso a ella porque hay gente con más dinero que yo que tiene preferencia".