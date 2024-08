María González, portavoz de 'Canarias se agota' responde a una autónoma que defiende la cultura de la meritocracia. "Con este discurso choco mucho", confiesa, ya que no concibe la vida con la máxima de que cuanto más se trabaje, mejor porque así se gana dinero. "Nos merecemos una vida digna y no tardar una hora para llegar a los puestos de trabajo", se muestra tajante.

Tras esto, asegura que el turismo de masas está repercutiendo en la vida de los canarios, ya que han subido los alquileres y todo se está encareciendo. Aparte genera trabajos "súper precarios" con los que no están dispuestos a lidiar cuando han estudiado una "carrera": "No quiero trabajar más de ocho horas. No es porque seamos vagos, sino porque queremos dignidad en nuestros empleos", defiende. Escucha su intervención al completo en el vídeo principal de esta noticia.

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a un programa de laSexta Xplica de julio de 2024 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.