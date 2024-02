Jesús Catalán sobrevivió a un incendio en el que lamentablemente murieron sus padres y su novia, tal y como explica en laSexta Xplica. El fuego se originó de noche en su casa de Jerez de la Frontera. "Eran las cuatro de la mañana", recuerda, "fue despertarnos y no había luz, solo humo y no podíamos respirar", continúa. Eso le llevó a localizar a todas las personas de su casa y las intentó "controlar" metiéndolas en "una habitación para que se pudieran proteger".

"Pero las circunstancias que hubo lo complicó todo", explica el hombre, ya que una de las explosiones más virulentas fue la que provocó una moto que había en la casa.

Jesús Catalán recuerda que se salvó de morir en el incendio porque, cuando reunió a toda su familia, salió en busca de su madre, "que no la llegué a encontrar", y "en ese momento fue la explosión". "Yo me quedé en otra habitación. Cerré la puerta, tapé la parte de abajo y me dio tiempo a abrir la venta y tirarme", recuerda.