Javier Rupérez advierte sobre el conflicto EEUU e Israel contra Irán: "Tiene un impacto sobre la economía mundial realmente terrible"

Javier Rupérez, exembajador de España en EEUU, ha hablado en laSexta Xplica sobre la guerra en Irán, destacando que "lo que estamos contemplando es la generalización del conflicto, lo que es cada vez más grave, tanto de un lado como de otro".

"En el fondo nadie sabe exactamente dónde va el conflicto", ha subrayado Rupérez, a lo que ha añadido: "Ya sabemos que por el lado americano, Trump está diciendo que llega hasta la destrucción y sabemos que Irán no ha desaparecido, que sigue respondiendo y sigue respondiendo".

Además, el exembajador ha apuntado que "en segundo lugar, lo que estamos viendo es el ataque directo a medios de producción petrolífera". "Por lo tanto, una de las cosas que ya estábamos viendo en el curso de las últimas horas y los últimos días son las generalizaciones y las consecuencias económicas que tiene el conflicto desde el punto de vista de suministros gasísticos, de suministros petrolíferos", ha afirmado.

En este sentido, Rupérez ha advertido de que "la consecuencia económica no solo va a afectar a la zona, sino que va a afectar prácticamente a todo el mundo o una parte significativa del mundo".

Por otro lado, el exembajador ha manifestado que "el nivel de destrucción que estamos contemplando es algo realmente sorprendente y gravísimo". "Parecía como si esto, un poco al ejemplo de Venezuela, en 24 horas estaba solucionado, pero no solo no está solucionado, sino que tiene un nivel de destrucción y de alcance generalizado y de impacto sobre la economía mundial realmente terrible. Eso es lo que estamos contemplando en este momento", ha concluido.

