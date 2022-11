"Es llamativo que hablemos de este caso cuando el Gobierno nos está cambiando el código penal por la puerta de atrás, reformando el delito de sedición y permitiendo indultar a los golpistas", comenta Noelia Núñez, portavoz adjunta del PP en la Asamblea de Madrid cuando toma la palabra en el debate de laSexta Xplica.

Núñez se refiere además a la emisión del sello conmemorativo del aniversario del Partido Comunista. "Qué curioso que ahí la mal llamada ley de memoria democrática no entre en juego. Aunque, que tenga cuidado el Gobierno porque la ley establece que también son víctimas los represaliados por motivos religiosos. No nos olvidemos de lo que hicieron determinados comunistas con religiosos durante la Guerra Civil", comenta la portavoz adjunta del PP en la Asamblea de Madrid.

"Yo lo que creo es que es una falta de respeto que hablemos de loas a un criminal y saquemos a colación la reforma del delito de sedición", responde Javier Padilla, diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid. "Decía Feijóo que hace 80 años nuestros abuelos se pelearon. Hace 80 años hubo gente que fue asesinada o que tuvo que irse fuera y después no tuvo ni verdad, ni justicia, ni reparación". Para Padilla, hablar de memoria histórica "no es hablar del pasado. Es hablar de garantizar los derechos humanos de las víctimas y los familiares, de todas las víctimas, no solo unas pocas, que es lo que defiende con sus actos y discursos el Partido Popular", concluye.