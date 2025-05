Javier Medina, propietario de seis pisos: "Acabo de poner 9.000 euros para comprar una casa, ¿nadie puede ahorrar 125 euros al mes en seis años?"

Javier Medina, propietario de seis pisos, ha argumentado en laSexta Xplica que cualquier persona puede ahorrar 125 euros al mes y comprarse una casa, como él ha podido hacer un par de semanas atrás.

"Yo no sé cuántas huelgas tiene que hacer el sindicato de alquileres, pero cada vez que lo decís sube el precio del alquiler. Yo tengo 14 inquilinos y todos están contentos. Yo he comprado una vivienda hace diez días por 45.000 euros amueblada y con electrodomésticos. El banco me deja el 90% y yo pongo unos 9.000 euros de mi bolsillo", explica.

El propietario ha señalado que con ese precio, una persona solo necesitaría ahorrar poco más de 100 euros al mes para poder comprarla: "La casa está en una población a 15 minutos en coche de Albacete. No todo el mundo quiere vivir allí, pero que alguien me diga que no puede ahorrar 9.000 euros. En tres años son 250 euros al mes, ¿no puede ahorrar nadie 125 euros al mes en seis años? Pues entonces se lo tiene que mirar ese alguien".

*Puedes ver aquí el debate completo de laSexta Xplica en Atresplayer