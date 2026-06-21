Javier Medina, inversor inmobiliario: "No alquilaría mis pisos a alguien afiliado al Sindicato de Inquilinas ni a comunistas"

Un inversor inmobiliario asegura en laSexta Xplica que los pisos se alquilan en la primera visita, y por ello se ve en la posición de poder decidir quiénes van a ser sus inquilinos.

Javier Medina, inversor inmobiliario, sostiene que el mercado del alquiler atraviesa un momento de máxima demanda. "Publicas un anuncio y dura 24 horas. Los pisos se alquilan en la primera visita", afirma en laSexta Xplica. Según explica, esta situación le permite ser especialmente selectivo con los inquilinos.

"Lo primero es que paguen el seguro de impagos. Y, en segundo lugar, si pudiera saber si alguien está afiliado al Sindicato de Inquilinas, obviamente no le alquilaría el piso", asegura, provocando la indignación de parte del público presente en el plató. Ante las críticas, defiende su postura: "Dejadme decidir a quién alquilo mi piso; es mi propiedad privada".

Lejos de rebajar el tono, Medina añade que "a un comunista tampoco le alquilaría una vivienda porque no cree en la propiedad privada. Sería algo ilógico".

A su juicio, el verdadero problema reside en la carga fiscal asociada a su actividad. Como ejemplo, explica que si compra una vivienda deteriorada por 100.000 euros, invierte 30.000 en reformarla, 5.000 en amueblarla y posteriormente la vende por 180.000 euros, buena parte del margen se va en impuestos y gastos. "De esos supuestos 45.000 euros de beneficio, el Estado se lleva 10.000 euros de ITP en la compra, 6.300 de la reforma, 1.050 del mobiliario y otros 1.000 en licencias. Me quedan 26.500. Pero cuando me los llevo al bolsillo, vuelve el Estado y me quita otros 6.500 euros en la declaración de la renta", afirmó.

Medina también critica la tributación que afronta el comprador final de la vivienda. "Lo más grave es que cuando una pareja joven adquiere ese piso por 180.000 euros tiene que volver a pagar el ITP. Al final, el Estado se embolsa 43.000 euros en impuestos mientras yo obtengo un beneficio de 20.000 euros", concluye.

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