Javier, médico de urgencias: "Me da mucho coraje la politización porque lo más importante es ver a los enfermos lo mejor posible"

Javier Caracuel, médico con más de 30 años de experiencia, alerta sobre el preocupante estado de la sanidad pública, la pérdida de personal cualificado y las largas listas de espera que afectan a pacientes y profesionales por igual.

Javier Caracuel, médico de urgencias del Hospital Virgen del Rocío en Sevilla desde hace 32 años, se ha pronunciado sobre la polémica de los cribados de mama en Andalucía, señalando que "solo es la punta del iceberg" de un sistema que, asegura, "se ahoga desde hace muchos años". "Me da mucho coraje la politización de este tema, porque lo más importante es atender a los enfermos lo mejor posible", subraya.

Caracuel denuncia que el "maltrato psicológico" sufrido por numerosos profesionales, desde médicos hasta técnicos auxiliares de enfermería, ha provocado que muchos opten por "largarse a la sanidad privada, y compaginarla, o a otras comunidades autónomas" donde "los tratan mejor" que en Andalucía. "La vocación tiene su límite. Llega un momento en que no aguantas más e intentas buscar otra vía", reconoce el especialista.

Además, el médico critica la falta de atención hacia los trabajadores sanitarios a lo largo de décadas, independientemente "de estar el PP o el PSOE". "El capítulo más importante son las personas; tienes que pagarlos bien, tratarlos bien y ofrecer unas condiciones laborales favorables, y nadie se ha preocupado. Así llevamos 32 años, no ocho", denuncia el médico, que lamenta las listas de espera a las que se enfrentan: "Desde quirúrgicas hasta pruebas complementarias".

