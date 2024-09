El Comité Federal del PSOE se celebró este sábado con Pedro Sánchez defendiendo la financiación singular para Cataluña y asegurando que todas las comunidades autónomas que lo "deseen" podrán tener su singularidad.

Una decisión que no ha convencido a cierto sector del partido, especialmente a dos presidentes autonómicos: Emiliano García-Page y Javier Lambán. En el caso del segundo, ya acudió antes de escuchar al presidente del Gobierno ante los medios a mostrar su disconformidad: "Como aragonés, como ciudadano y como socialista me opongo radicalmente".

"Si a Madrid le diera por hacer eso, el resto de las comunidades tendríamos que coger pateras e irnos directamente a Mauritania", ha ironizado Lambán.

Posteriormente, estuvo hablando con José Yélamo, ya tras escuchar el discurso de Sánchez y aclaró que su crítica es a "políticas concretas": "Yo hago opinión sobre políticas concretas. A mí no me oirán ustedes hacer descalificaciones sobre Sánchez, sino críticas a políticas concretas. No es ningún secreto que mi relación personal con él no es de una amistad profunda. Hace mucho que no hablo con él".