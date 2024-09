Pedro Sánchez intervino con un discurso el Comité Federal del PSOE para asegurar que el Gobierno está dispuesto a reconocer "singularidades" a las comunidades autónomas que así lo "deseen". Una afirmación que ha vuelto a encontrar la crítica de líderes autonómicos socialistas como Emiliano García-Page o Javier Lambán.

En el caso del presidente de Castilla-La Mancha, aseguró antes del Comité Federal que el pacto con ERC "es mucho más egoísta que socialista" y, "francamente, incomprensible e indefendible".

Posteriormente, charló con José Yélamo, donde descartó una mala relación con el presidente del Gobierno pese a su división de opiniones: "Hace un mes nos vimos en Albacete y la relación es cordial. Por mi forma de ser, para ser enemigo mío se lo tienen que proponer a conciencia".

Además, ha vuelto ha reiterar que el acuerdo es un "cupón", ya que solo puede estar basado en la publicación de ERC al respecto: "Es un cupón al menos. Si lo que han firmado es lo que ha publicado Esquerra, obviamente es un régimen especial, que se sale del común, que significa que Cataluña permite salir parte de su riqueza, porque lo permiten. La es riqueza nacional, lo dice la Constitución y el ADN de la izquierda".

Por otro lado, ha asegurado que trabajará para que no salga adelante la financiación singular para Cataluña: "Deseo y trabajaré para que no prospere, pero me preocupa de pasar el modelo conceptual y hablar de un modelo de 17 riquezas nacionales y que como mucho demos un cupo de solidaridad. La izquierda ha defendido siempre que el que más tiene, más paga. Se lo he dicho a Illa, al que tengo un respeto extraordinario y que creo que es la solución en Cataluña".