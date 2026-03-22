Javier Díaz-Giménez: "A la vivienda no hay que legislarla ni defenderla; lo único que hay que hacer es construirla"

El profesor en el IESE Business School ha señalado que esa es "la única solución posible" ya que el resto producen "el efecto contrario".

Javier Díaz-Giménez ha afirmado en laSexta Xplica que lo que hay que hacer en el sector de la vivienda no es "legislar" o "defender" la propia vivienda, sino simplemente "construirla".

"Si hubiéramos construido viviendas, no veríamos disparates como habéis puesto porque habría viviendas. Es la única solución. Todo lo demás que estáis proponiendo tiene el efecto contrario", ha explicado al resto de los presentes en el programa.

Porque, para el profesor en el IESE Business School, medidas como el tope de los alquileres en Cataluña ha sido un "desastre": "Si queremos de verdad construir, que el sector público construya viviendas asequibles y el privado haga con sus viviendas lo que le de la gana sin ninguna clase de restricción".

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