Javier Díaz-Giménez, profesor de Economía en el IESE Business School, ha reconocido en laSexta Xplica que le "pagan muy bien", y ha indicado que trabaja "65 o 70 horas a la semana" y que le "encanta" su trabajo. "No aspiro a trabajar menos, sino que me gustaría trabajar más. Y vosotros habéis afirmado que no hay nadie en este país que quiera trabajar 48 horas", ha dicho a los xplicadores.

En ese momento, Antonio Maestre no ha podido evitar responder al profesor de Economía: "El que quiere trabajar 70 horas lo hace porque trabaja en un despacho calentito, sentado y es muy fácil, pero si fuese mi padre, que se tuvo que jubilar antes porque tenía la espalda rota de trabajar, no quiere trabajar 70 horas".