Pilar Gómez, sobre la crisis de Ceuta: "Es un fracaso como país y como Europa"

Gómez considera que lo prioritario debería ser garantizar que todos tengan un lugar seguro donde dormir. "Tenemos que ser capaces de demostrar que estamos en un primer mundo y no podemos hacer esto", ha señalado.

La periodista Pilar Gómez ha criticado en laSexta Xplica la gestión de los menores migrantes que continúan en Ceuta una semana después de la entrada masiva.

Gómez considera que lo prioritario debería ser garantizar que todos tengan un lugar seguro donde dormir. "Tenemos que ser capaces de demostrar que estamos en un primer mundo y no podemos hacer esto", ha señalado.

En este sentido, ha cuestionado que todavía se alegue la falta de literas para habilitar nuevos espacios: "¿De verdad que en una semana un país y la Unión Europea no somos capaces de garantizar a esta gente que tenga seguridad?".

Gómez ha recordado la pregunta que Javier Bastida trasladó a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, sobre si el Gobierno podía garantizar que ningún menor pasaría la noche en la calle. La respuesta, según relata la periodista, fue un "lo vamos a intentar".

Para la periodista, esa contestación evidencia que las administraciones todavía no habían sido capaces de ofrecer una solución inmediata. "Ya no digo mayor, que tampoco deberían dormir una semana después nadie en un acantilado, porque es un fracaso como país y un fracaso a nivel europeo también", señala.

Así para la comunicadora, después deberá abordarse de forma garantista qué hacer con cada menor y si procede su reagrupación familiar en Marruecos. Pero también reclama una estrategia diplomática ante la posibilidad de que una situación similar vuelva a repetirse.

"Yo quiero saber qué postura vamos a tener con Marruecos cuando todo el mundo coincide en que esto es algo que va a volver a pasar", ha planteado.

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