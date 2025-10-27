Habla un propietario de seis viviendas: "Vivo en un piso compartido para ahorrar y llevo ocho años sin vacaciones"

Este propietario de seis viviendas afirma que lo ha conseguido "con mucho trabajo" y "ahorrando al máximo" ya que lleva siete y ocho años sin irse de vacaciones. "Con eso solo no tienes seis casas", le interrumpe José María Camarero.

José María Camarero y Tony Lauren, inversor inmobiliario, protagonizan un tenso debate en el plató de laSexta Xplica sobre el problema de la vivienda en España. "No se le puede decir a la gente que es muy fácil llegar aquí con un piso comprado ayer", asegura José María Camarero al inversor inmobiliario que tiene seis pisos, al que advierte que "es un mensaje muy fácil" pero irreal.

"Cuando hay una parte de la población que no tiene 40.000 euros que es lo necesario para acceder una vivienda, decirle que es muy fácil tener seis viviendas, es muy complicado", insiste Camarero, que pide Lauren que expliqué cómo empezó y qué hizo para conseguir tener seis casas ya que "no es lo normal tener seis pisos en España. "¿Qué hay detrás?", insiste el experto al propietario, que responde: "Muy fácil, es mucho trabajo".

Una respuesta que no gusta a Camarero, que niega con la cabeza. Sin embargo, Tony explica que se compró su "primera vivienda en 2017" y lo que hace "es ahorrar todo" lo que puede "al máximo". "Realmente, mis gastos mensuales son 500 euros, todo lo demás lo reinvierto", asegura el inversor, que confiesa que vive "en un piso alquilado": "Encima comparto piso con dos personas más para seguir ahorrando". "Tenemos que tener responsabilidad", asegura el inversor, que explica que su madre "sigue limpiando casas" y su "padre tiene una pensión de 1.200 euros".

Tras escucharle, Camarero no da crédito: "Con esa situación hay millones de españoles y no tienen seis pisos". "Hay millones de españoles que tienen esas características", insiste Camarero en el plató, donde Tony responde que lleva entre 7 y 8 años sin irse de vacaciones: "Cuando me dice un amigo de irme a cenar, no, prefiero ahorrarlo". "Sí, pero con eso no tienes seis casas", le interrumpe Camarero.

