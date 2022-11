La controversia en torno a la aplicación de la Ley del 'solo sí es sí' centró buena parte del debate este sábado en laSexta Xplica. En él, participaron expertos como la jueza Natalia Velilla, cuyo discurso, sin embargo, ha sido manipulado en un vídeo que difundió en primer lugar Juanma del Olmo y del que incluso se hizo eco Pablo Echenique, contribuyendo así a que se propagara en las redes sociales.

El vídeo en cuestión ha sido editado con diferentes cortes de la intervención de la magistrada y fuera del contexto del debate, de tal forma que en él parece que Velilla estuviera admitiendo no haber leído la norma cuando, en realidad, hizo un comentario irónico en respuesta a otro de los tertulianos, el juez José Antonio Martín Pallín, que minutos antes afirmó que "el que sostenga que la ley desprotege a las víctimas o no se la ha leído, o no sabe leer, o tiene otros intereses ocultos".

Posteriormente, y a pesar de que la propia Velilla ha dejado claro que estaba usando la ironía, Del Olmo ha seguido insistiendo en su postura, compartiendo la intervención, esta vez sin editar, pero, de nuevo, sin el contexto del comentario previo de Martín Pallín, tal y como puede verse en sus tuits, recogidos bajo estas líneas:

No obstante, en el vídeo de laSexta Xplica que ilustra estas líneas puedes ver el momento exacto en el que Martín Pallín hace ese comentario y, posteriormente, la intervención íntegra de la jueza Velilla, en la que, al realizar su argumentación, hace alusión de forma irónica a las palabras del magistrado -"A lo mejor, lo siento por el compañero, no me he leído la ley", dice con sarcasmo- para, a continuación, explicar por qué, a su juicio, "sí que existe desprotección a las víctimas" con esta norma.

"El problema no es la transitoriedad de la ley ni son la revisión de las penas, el problema es que ahora mismo cuando se cometa un delito que esté contemplado como una agresión sexual, la víctima puede encontrarse con una sentencia en la que a su agresor se le va a imponer una condena inferior a la que se le habría impuesto en el caso de haberse cometido el delito antes de esta reforma, incluso en algunos casos, multa", argumenta en primer lugar la jueza.

A continuación, añade, en respuesta a las palabras previas de Martín Pallín: "Yo a lo mejor, lo siento por el compañero, no me he leído la ley, pero sí que existe desprotección a las víctimas". Acto seguido, expone dos ejemplos que, en su opinión, así lo demuestran.

En el vídeo puedes ver su intervención completa, sin cortes, y comprobar cómo el vídeo engañoso difundido en redes y retuiteado por Echenique ha sido editado.