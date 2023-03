José A. Castillo, agricultor, visitó este sábado laSexta Xplica, donde mostró su indignación con los grandes supermercados que les obligan a "tirar" alimentos porque dicen que "solo quieren un calabacín pequeñito, tierno y que esté muy bien presentado". "Es lo que tenemos que servir, mientras que veo calabacines deformados y arañados a un 1,60 euros. Eso es engañar sistemáticamente al consumidor, y a nosotros nos repercute porque nosotros pagamos todos los gastos hasta que llegan al consumidor, y ellos los cobran multiplicado por 1.000", manifestó.

En este sentido, el agricultor señaló que ellos pagan "los sellos de calidad, los envases y, por supuesto, la mano de obra". "Lo pagamos todo y ellos se lo meten en el bolsillo", lamentó, tras lo que señaló que "un pepino holandés, que va metido en una funda, en un preservativo, lo pagamos nosotros, cuando no es necesario tanto plástico para una fruta o una hortaliza que lleva su propio envoltorio y está bien protegida".

"Estamos consumiendo cosas que no necesitamos y que no necesitamos pagar, y ellos se lo están metiendo en el bolsillo a manos llenas. Por eso no quieren venir a explicar nada, porque no tienen argumentos", declaró, unas palabras que provocaron los aplausos en el plató de laSexta Xplica.