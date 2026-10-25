"Son niños que pueden tener nostalgia de Bob Esponja, no de Franco": Carlos Bardem, sobre "los nazis Pocoyos" de Sol

En sus palabras, ha hablado de ellos como la representación "del fracaso de la aplicación profunda y verdadera de la ley de memoria histórica": "Nadie les ha informado y acuden a Tiktok donde vídeos les dicen que Franco era un abuelito autoritario".

Carlos Bardem, autor de 'Triángulo', ha estado en laSexta Xplica para hablar, entre otras cosas, de la actualidad política de España. En sus palabras, ha hecho mención a los jóvenes que, durante el 12 de octubre, fueron a Sol a increpar a los acampados que luchan por una vivienda digna.

"Les han llamado 'los nazis Pocoyos'. Muchos eran menores de edad. Son niños que pueden tener nostalgia de Bob Esponja, pero no de Franco", ha explicado.

En sus palabras, dice que representan "el fracaso de la aplicación profunda y verdadera de la ley de memoria histórica".

"Nadie les ha explicado el golpe de Estado, la Guerra Civil, la represión de después y las fosas comunes. No tienen esa información, por lo que van a TikTok y ven vídeos en los que definen a Franco como un abuelito autoritario y que eso no se pudo evitar. Es fácil que caigan en una idealización de algo sobre lo que nadie les ha informado", ha argumentado.

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