El abogado Javier Flores, sobre el ático de Ayuso: "Quien está 'estirando el chicle' es quien no muestra los expedientes que justifican la compra"

Flores ha señalado que la presidenta de la Comunidad de Madrid "no ha dado explicaciones", sino que solo "ha mostrado un correo en un medio sacado de contexto".

Javier Flores, quien ha presentado un escrito a la Fiscalía del Supremo por un posible delito de cohecho impropio a cuenta del viaje de Ayuso a México, ha hablado en laSexta Xplica sobre el ático de la presidenta de la Comunidad de Madrid, señalando que el debate que hubo en la Asamblea de Madrid le "pareció el debate del Estado de la Nación por error celebrado en Madrid, porque se habló de todo menos de lo que de lo que tocaba".

Así, Flores ha subrayado que la presidenta de la Comunidad de Madrid "no ha dado explicaciones, sino que ha mostrado en un correo en un medio sacado de contexto". En cualquier caso, el abogado ha destacado que "nadie está pidiendo explicaciones, sino que "lo que se está pidiendo son los expedientes".

"Cuando se toma una decisión de compra o de gasto en la administración pública se sigue un procedimiento para acreditar que todo es correcto y en ese expediente estará con el por qué de esa vivienda, el por qué de ese destino y el por qué con ese importe. Y ya sabemos que no había unas obras en ese momento", ha apuntado.

En este punto, el letrado ha afirmado que "lo mismo ocurre con los gastos de un viaje que se presumía oficial". "Quién tiene la obligación de tener esa transparencia, que es un gestor público, tiene que asumir también el coste de la duda cuando no se es transparente, porque en la Comunidad Madrid se ha desactivado absolutamente el mecanismo que tiene cualquier ciudadano para conocer el correcto uso de los fondos y que las decisiones que se toman se hacen ajustadas a derecho y con interés público y no particular", ha manifestado.

De esta forma, el abogado considera que "si esta situación se está extendiendo y se está 'estirando el chicle', como se dice, quien lo está tirando es quien no muestra los expedientes administrativos que justifican una compra de una vivienda de un elevado importe y las facturas que soportan un viaje".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido