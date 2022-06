Guillermo Fesser ha confesado en laSexta Noche sentirse "estafado" por Juan Carlos I, rey emérito envuelto en escándalos públicos y privados desde hace años. "No he sido nunca monárquico, no me he creído nada de la monarquía, pero a mí me dijeron cuando era jovencito que por el bien de España esto era lo mejor, y yo me he creído todo", ha lamentado el periodista y colaborador de El Intermedio, que ha reconocido haberle "defendido en público toda la vida como periodista".

"Ahora veo que es un golfo, un mangante y un delincuente, y me da mucha vergüenza. Y me da más vergüenza que mi país no le sienta en el banquillo para juzgarle" , ha añadido Fesser. Pero ¿por qué de un tiempo a esta parte se ha empezado a hablar tanto de la figura del emérito y de sus polémicas? ¿Ha habido un pacto de silencio? Reconoce que sí: "Yo he sido parte de ese pacto como periodista. He sido tonto o muy inocente, pero también es cierto que mi generación tenía la decencia de pensar que había algo más grande que su propio interés".