"He aprendido que tienes un impacto en el lugar que visitas. En Barcelona, la gente se está mudando. Empiezo a escuchar a mis amigos decir que odian a los turistas", dice Silvia Romero, guía turística, en este vídeo viral que recupera laSexta Xplica. En este programa, ella se encuentra en plató para hablar, precisamente, de la turismofobia.

Silvia pide que no se culpe al turista de que ya "no se pueda estar tranquilamente en las ciudades". "Mis amigos se han ido de Barcelona no solamente porque se encarezca la vivienda, sino porque no pueden salir a la calle tranquilos sin que venga un río de turistas, y las tiendas han desaparecido".

Todo ello, ha dado lugar a llamativas protestas en las que había manifestantes disparando con pistolas de agua a los turistas. "No tiene ningún sentido. Yo creo que todos somos turistas. Todos viajamos en algún momento y nos desplazamos, si no es a ver a tu madre que vive en otra ciudad es por trabajo, y después del trabajo te vas a ver un museo", concluye.

