Gonzalo Bernardos criticó en laSexta Xplica que "la clase política española ha despreciado absolutamente a los jóvenes y al mercado de la vivienda", tras lo que se preguntó: "¿Cómo puede ser que en España para transformar un campo en un solar residencial tardes más de 10 años?", se preguntó.

De esta forma, el profesor de Economía alertó de que "esto no va a mejorar, sino que va a empeorar mucho y la vivienda, y en particular el alquiler, se va a convertir en el primer problema nacional", al tiempo que defendió que "los culpables no son los propietarios". "Puede haber algunos que hagan las cosas mal, pero los principales culpables son los políticos que llevan muchísimos años sin hacer caso a todos los jóvenes que se quieren independizar por un importe modesto", afirmó.

En este sentido, Bernardos defendió que la "inmensa mayoría de los propietarios "son personas que han tenido unos ahorros, que las han heredado, o que han cogido, y después de mucho esfuerzo han comprado una o dos viviendas a las que sacan rentabilidad neta que no llega al 3%". "El problema que hay es que la administración pública no quiere hacer Vivienda de Protección Oficial (VPO) de alquiler", afirmó de forma tajante, tras lo que lamentó que "los políticos no hacen caso a los jóvenes que se quieren independizar por un precio modesto".