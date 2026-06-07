Gabi Sanz, tras la investigación de la agenda de Leire Díez: "Están a medio minuto de que el juez Pedraz impute como persona jurídica al PSOE"

El periodista analiza en laSexta Xplica la delicada situación judicial que atraviesa el PSOE, centrándose en la investigación del caso de Leire Díez.

El periodista Gabi Sanz asegura en laSexta Xplica que el PSOE y su secretario general, Pedro Sánchez, se encuentran en una situación "realmente complicada" a raíz de las informaciones relacionadas con el caso de Leire Díez.

Durante su intervención, Sanz afirma que el partido se enfrenta a un escenario judicial delicado. "Están a medio minuto de que el juez Pedraz impute como persona jurídica al PSOE", advierte.

El periodista también se refiere a la posición del presidente del Gobierno respecto a Leire Díez. Según explica, Sánchez realizó recientemente una declaración "absolutamente medida" en la que dejó claro que no conocía a la exmilitante socialista y que no había autorizado ninguna actuación relacionada con ella. A juicio del periodista, esa estrategia de defensa es propia de un procedimiento judicial. "Esta negativa a mí me suena a negativa de proceso penal", afirma, argumentando que Sánchez podría verse llamado a declarar como testigo.

Sanz plantea además las preguntas que, en su opinión, podría formular un juez al presidente del Gobierno sobre las actividades desarrolladas por distintos dirigentes socialistas y sobre su conocimiento de reuniones mantenidas en los últimos años y menciona a Santos Cerdán, Antonio Hernando y Cristina Narbona. "Esto es lo que le va a preguntar el juez", afirma.

Por último, considera que Sánchez dispone de margen para emprender acciones legales contra Leire Díez, aunque insiste en que la situación política y judicial sigue siendo compleja.

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