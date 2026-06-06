Gabi Sanz elogia la "valentía" de León XIV: "Ha cogido el toro por los cuernos"

El periodista ha recordado que la última visita de un papa a España tuvo lugar hace 15 años, con Benedicto XVI. "Fue un hombre que venía del estudio, de la liturgia, de la espiritualidad", ha señalado, antes de contrastar ese perfil con el de León XIV.

El periodista de Vozpópuli Gabi Sanz ha valorado en laSexta Xplica el discurso del papa León XIV durante su visita a España. A su juicio, el pontífice ha demostrado "valentía" al abordar desde el primer momento cuestiones como la inmigración y la igualdad de derechos, en un contexto político especialmente polarizado.

Sanz ha comenzado su intervención recordando que la última visita de un papa a España tuvo lugar hace 15 años, con Benedicto XVI. "Fue un hombre que venía del estudio, de la liturgia, de la espiritualidad", ha señalado, antes de contrastar ese perfil con el de León XIV.

"El Papa tenía la posibilidad de venir a España a hablar de espiritualidad, de las encíclicas y tal. No, no, él ha cogido el toro por los cuernos y ha hablado de algo que evidentemente no le gusta a un amplio sector de la población", ha afirmado.

El periodista ha sostenido que el pontífice llega a "una España con una grave reconfiguración de lo que ha sido en los últimos tiempos" y ha asegurado que el país atraviesa "un momento importante de nuestra historia, político, social, económico y de todo tipo, donde se están produciendo debates muy a cara de perro y donde están naciendo y se están consolidando en la política alternativas como la de Vox".

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