Alejandra de la Fuente, fundadora de 'MierdaJobs', insiste en que hay empresas que no están cumpliendo la ley. "Casi 5 de cada 10 horas extra no se pagan, el salario mínimo muchas veces no se paga, existe una falsa parcialidad y existen falsos contratos de becarios sin contrato laboral y desempeñando un trabajo estructural de las personas", argumenta en este fragmento de laSexta Xplica, recogido dentro de los mejores momentos de la temporada.

Es más, insiste en que hay trabajadores que han fallecido este verano por la falta de cumplimiento, de algunas empresas, de la ley de prevención de riesgos laborales. Y si no fallecen, están teniendo problemas físicos, añade.

Aunque reconoce que no se puede generalizar, insiste en que tampoco se puede creer en la honestidad de ciertas empresas.