La serie documental de Los Borbones: una familia real afronta en su quinto episodio el futuro de la Corona Española, actualmente en manos de la princesa Leonor, y en consecuencia cómo han afrontado su reinado los anteriores monarcas. Los expertos que han participado en este capítulo lanzan de primeras un mensaje claro que verbaliza el periodista Fernando Ónega: "Si el rey (Felipe) no salva la monarquía, entonces no la salva ni Dios". Los obstáculos del actual monarca no vienen de fuera, sino desde su familia. En concreto, con el papel que ha tomado Juan Carlos I tras sus escándalos.

Así nace una pregunta: ¿es el rey Juan Carlos el peor enemigo de la monarquía y de Felipe VI? Como ha recordado Verónica Sanz en laSexta Noche, hace tan solo dos años el rey repudió publicamente a su padre al renunciar públicamente a él y retirándole su asingación por sus supuestas cuentas en Suiza. Así, la verdadera cruz de Felipe VI según los analistas sería su padre, el hombre que lleva dos años viviendo en Abu Dabi, el hombre que recientemente se presentaba en Sansexo para participar en una regata, retando a Zarzuela. Es el mayor obstáculo con el que felipe tiene que lidiar.