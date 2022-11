María Victoria Ruiz, una médica de atención primaria, ha denunciado la complicada situación que está viviendo tras verse "obligada" a tener que cogerse una baja. Una situación límite a la que ha llegado por culpa de que nadie le ha llamado para adaptar su puesto de trabajo.

Esta sanitaria ha contado en laSexta Xplica que estuvo muy grave por culpa del coronavirus. "Requerí de un pulmón artificial e incluso así, estuve a punto de morirme", ha comenzado explicando. Tras esto, ha desvelado que tuvo que estar 14 meses con oxígeno. Sin embargo, cuando por fin le quitaron el oxígeno, en enero de este año, María Victoria lo primero que quiso fue volver a trabajar.

Una situación que no fue complicada para ella gracias al equipo con el que contaba. Sin embargo, con el nuevo modelo de urgencias se ha visto forzada a tener que dejar su puesto, ya que no ve factible poder trabajar de forma adecuada. A pesar de que tiene un documento que certifica que no puede ejercer de médico sola, todavía no le han dado soluciones.