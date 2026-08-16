Atrapados en casa y sin apenas provisiones: el asedio de los colonos israelíes a familias palestinas en Cisjordania

Los detalles España ha condenado enérgicamente los asedios y ha pedido a Israel que impida ese tipo de violencia e intimidación y que ponga fin a los asentamientos en territorio ocupado de Palestina.

España ha condenado firmemente los ataques de colonos israelíes a familias palestinas y ha instado a Israel a detener tales actos de violencia, además de cesar los asentamientos en territorios palestinos ocupados, contrarios al Derecho Internacional. En Qusra, Aysha permanece atrapada en su casa, mientras su hermano Yusef y su familia fueron desalojados por tropas israelíes y ahora se refugian con vecinos. La situación es crítica, con escasez de recursos básicos y bloqueos a la ayuda humanitaria. Los soldados israelíes han mostrado una actitud pasiva ante los colonos, quienes siguen rodeando viviendas palestinas, pese a intentos de dispersión.

España ha condenado enérgicamente los asedios de colonos israelíes a familias palestinas y ha pedido a Israel que impida ese tipo de violencia e intimidación y que ponga fin a los asentamientos en territorio ocupado de Palestina, totalmente contrarios al Derecho Internacional.

Una de los afectadas es Aysha, que lleva ya una semana atrapada en su casa, en Qusra, en el norte de la Cisjordania ocupada. "Los soldados están apostados en la casa donde está mi hermano Yusef aquí al lado", narra.

Echado de su vivienda por las tropas israelíes este jueves, Yusef, su esposa y sus dos hijas han encontrado cobijo en la vivienda de unos vecinos: "El Ejército nos evacuó de nuestra casa hace tres días y nos trasladó a una posición militar".

Llevan sin poder salir de casa desde el pasado domingo por el asedio de los colonos israelíes. Otro palestino asegura que siguen muy cerca de la vivienda. Mientras, su hermano, desde EEUU, denuncia la situación a la que se están enfrentando.

"Mi familia está pasando apuros, con escasez de todo: electricidad, agua y comida. Les quedan pocas provisiones", asegura. Un grupo de activistas les ha intentado llevar suministros, pero el Ejército les ha bloqueado a las puertas del edificio.

Asimismo, los afectados alertan de la actitud pasiva que están mostrando los soldados israelíes con los colonos: "Se sentaron en el muro frente a la casa. Luego trajeron otra tienda de campaña mientras las Fuerzas de Defensa de Israel estaban apostadas en la zona. No hicieron nada al respecto".

Legitimados por las incesantes concesiones del Gobierno israelí a los asentamientos ilegales, los colonos llevan desde el domingo pasado rodeando viviendas de familias palestinas en Qusra, a pesar de que el miércoles el Ejercito israelí les intentara dispersar.

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