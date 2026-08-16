Ahora

"Pasan apuros"

Atrapados en casa y sin apenas provisiones: el asedio de los colonos israelíes a familias palestinas en Cisjordania

Los detalles España ha condenado enérgicamente los asedios y ha pedido a Israel que impida ese tipo de violencia e intimidación y que ponga fin a los asentamientos en territorio ocupado de Palestina.

Atrapados en casa y sin apenas provisiones: el asedio de los colonos israelíes a familias palestinas en Cisjordania
Escucha esta noticia
0:00/0:00

España ha condenado enérgicamente los asedios de colonos israelíes a familias palestinas y ha pedido a Israel que impida ese tipo de violencia e intimidación y que ponga fin a los asentamientos en territorio ocupado de Palestina, totalmente contrarios al Derecho Internacional.

Una de los afectadas es Aysha, que lleva ya una semana atrapada en su casa, en Qusra, en el norte de la Cisjordania ocupada. "Los soldados están apostados en la casa donde está mi hermano Yusef aquí al lado", narra.

Echado de su vivienda por las tropas israelíes este jueves, Yusef, su esposa y sus dos hijas han encontrado cobijo en la vivienda de unos vecinos: "El Ejército nos evacuó de nuestra casa hace tres días y nos trasladó a una posición militar".

Llevan sin poder salir de casa desde el pasado domingo por el asedio de los colonos israelíes. Otro palestino asegura que siguen muy cerca de la vivienda. Mientras, su hermano, desde EEUU, denuncia la situación a la que se están enfrentando.

"Mi familia está pasando apuros, con escasez de todo: electricidad, agua y comida. Les quedan pocas provisiones", asegura. Un grupo de activistas les ha intentado llevar suministros, pero el Ejército les ha bloqueado a las puertas del edificio.

Asimismo, los afectados alertan de la actitud pasiva que están mostrando los soldados israelíes con los colonos: "Se sentaron en el muro frente a la casa. Luego trajeron otra tienda de campaña mientras las Fuerzas de Defensa de Israel estaban apostadas en la zona. No hicieron nada al respecto".

Legitimados por las incesantes concesiones del Gobierno israelí a los asentamientos ilegales, los colonos llevan desde el domingo pasado rodeando viviendas de familias palestinas en Qusra, a pesar de que el miércoles el Ejercito israelí les intentara dispersar.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. ¿Por qué ahora sí? Marruecos demuestra su capacidad para frenar una entrada masiva como la del 30 de julio en Ceuta
  2. Las tormentas golpean España: el fuerte temporal deja dos muertos, inundaciones en varias regiones y rescates en Castellón
  3. Estabilizan después de nueve días el incendio de Niebla, en Huelva, tras afectar a más de 38.000 hectáreas
  4. Dos aviones de combate españoles de la OTAN derriban un dron presuntamente ruso en el espacio aéreo de Rumanía
  5. Quiere más sol: Trump vincula la falta de luz natural con la delincuencia y exige "acabar con el absurdo cambio horario"
  6. Nuevo terremoto en Granada: se registra un seísmo de magnitud 3,1 con epicentro en Armilla que deja decenas de avisos a Emergencias