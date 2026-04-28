Alán Barroso, sobre Trump: "No hay ni una encuesta que diga que va a ganar las elecciones de medio mandato"

El politólogo ha indicado que Estados Unidos es un país que está "abocado a momentos muy peligroso", sobre todo por la polarización que hay, que está aderezada con "toda la cantidad de armas" que tienen los ciudadanos.

Alán Barroso ha señalado en Al Rojo Vivo que "no hay ni una sola encuesta" que diga que Donald Trump va a ganar las elecciones de medio mandato que se celebrarán en Estados Unidos en el mes de noviembre.

Sobre cómo está intentando culpar a los demócratas y medios de comunicación por el intento de atentado contra él, el politólogo ha indicado que sería más sencillo pensar que es porque es un país en el que hay "120 armas por cada 100 habitantes".

"Estados Unidos es el país con más armas en el mundo entero. En el número dos está Yemen y tiene 50 por cada 100 habitantes", ha explicado.

Sin embargo, ha ironizado señalando que, seguramente, Trump pensará que la mejor idea para evitar que este tipo de cosas vuelvan a suceder es "hacer que haya más armas" en vez de restringir su uso.

"Es un país que está abocado a momentos muy peligrosos", ha advertido. Una situación de riesgo que se incrementa por una polarización que está aderezada con toda la cantidad de armas que hay.

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