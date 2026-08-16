Ahora

La política entra en juego

Ayuda sí, pero no de cualquiera: De la Espriella y la oposición se enzarzan por la gestión de la tragedia del terremoto en Colombia

La otra cara Mientras miles de personas piden ayuda sea de quien sea sepultadas entre los escombros, el Gobierno del ultraderechista está aceptando la colaboración tan solo de los países aliados como EEUU o Israel.

Países que Colombia sí acepta
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Colombia vive una de las mayores tragedias de toda su historia. Una que ha causado centenas de muertos y que tiene a otras tantas personas bajo los escombros. Todo, por un terremoto de magnitud 7,4 que ha dejado multitud de fallecidos, de edificios destruidos y un bronco debate político por la gestión de De la Espriella.

Del recién nombrado presidente de Colombia. De un líder ultra que siente atracción hacia figuras como Donald Trump y Javier Milei y que ha aceptado la ayuda exterior tan solo si llega de países aliados. Del resto, no.

Y es que Colombia tan solo está aceptando la ayuda de países que tengan "equipos de búsqueda y rescate reconocidos por INSARAG". En la lista, EEUU, Israel, Ecuador y El Salvador; fuera, México, a pesar de contar con brigadas reconocidas a nivel internacional.

Desde la oposición critican está "atención selectiva" y el hecho de rechazar la ayuda de una buena cantidad de países. Además, han puesto el foco en los israelíes, de los que dicen que solo han ido a Colombia para trabajar frente a las cámaras y que también están recibiendo un trato exclusivo. Incluso se les transporta en camionetas de lujo.

Mientras unos y otros discuten por la ayuda, por de quien se acepta y de quien no, bajo los escombros la realidad es otra. La realidad es que no importan ni los votos ni los aliados. La realidad es que miles y miles de colombianos tan solo esperan que alguien les ayude, sea quien sea.

Porque mientras la política sigue buscando culpables, mientras el Gobierno sigue defendiendo su gestión y la oposición criticándola, el pueblo de Colombia pide ayuda.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. ¿Por qué ahora sí? Marruecos demuestra su capacidad para frenar una entrada masiva como la del 30 de julio en Ceuta
  2. Las tormentas golpean España: el fuerte temporal deja dos muertos, inundaciones en varias regiones y rescates en Castellón
  3. Estabilizan después de nueve días el incendio de Niebla, en Huelva, tras afectar a más de 38.000 hectáreas
  4. Dos aviones de combate españoles de la OTAN derriban un dron presuntamente ruso en el espacio aéreo de Rumanía
  5. Quiere más sol: Trump vincula la falta de luz natural con la delincuencia y exige "acabar con el absurdo cambio horario"
  6. Nuevo terremoto en Granada: se registra un seísmo de magnitud 3,1 con epicentro en Armilla que deja decenas de avisos a Emergencias