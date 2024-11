¿Va a dimitir Carlos Mazón? Es la pregunta que todo el mundo se hace tras su nefasta gestión de la DANA y la manifestación de este sábado en Valencia ha dejado en evidencia que el pueblo valenciano no está de acuerdo con las decisiones que ha tomado su president. Por su parte, Antonio García Ferreras, director de Al Rojo Vivo, lo tiene claro: Mazón tiene que dejar el puesto por no haber gestionado correctamente la catástrofe.

"Yo no sé si los 130.000 valencianos en la calle van a significar una especie de despertador emocional o de choque de la realidad del president Mazón, pero lo cierto es que es incomprensible que un president que no alertó a los suyos, que no supo gestionar el desastre que estaban sufriendo los suyos siga en el puesto", ha afirmado Ferreras.

También ha añadido que no solo tiene que dejar Mazón el puesto, sino que todo su equipo: "La salida más digna es la de la dimisión. Me pregunto que se le debe estar pasando por la cabeza para aferrarse al puesto. No saben, no son conscientes de lo que está pasando en su tierra".