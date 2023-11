El alquiler medio en España se lleva el 85% del sueldo de un joven, lo que hacen que vivan en una precariedad laboral fija. De hecho, un estudio revela que uno de cada cinco jóvenes con trabajo se encuentra en riesgo de exclusión social. Además, la precariedad de los jóvenes también dificulta el acceso a la vivienda. Este es el caso de Verónica Mozo, estudiante y pluriempleada, que no llega a final de mes.

"Escucho todos los días que los jóvenes tenemos sueldos súper bajos y que esto deteriora nuestra salud mental, ¿pero que se está haciendo para acabar con esta situación?", reflexiona en este vídeo. Y, es que, "acceder a la vivienda es imposible con un sueldo de 900 euros y alquiler de 900".

La angustia que siente Verónica Mozo es debida a la precariedad laboral, un hecho que la lleva a sentirse mal consigo misma: "Pienso 'la estoy liando yo. No llego, no soy suficiente. No estoy dando el 100%'". El problema es que "igual estoy dando el 150% y aun dando esto no estoy llegando. Ahí vienen los pensamientos negativos que llegan a momentos depresivos".

En este vídeo, Verónica Moro reconoce que "el problema es el sueldo": "Si la vida sube y los sueldos no, estamos en desventaja evidente. Y si voy al supermercado y me gasto un 30% de mi sueldo, no puedo gastarme ni un 50% en el alquiler porque no está bien". "Esto es una batalla de todos contra un sistema que está corrupto y las estructuras no son las correctas", concluye su queja.