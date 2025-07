Esperanza Aguirre defiende que Rajoy "debe dar explicaciones" tras el caso Montoro

Esperanza Aguirre cree que Mariano Rajoy "debe dar alguna explicación" tras destaparse el caso Montoro, ya que, ha destacado la expresidenta de la Comunidad de Madrid, "hay varios medios que han señalado que ministros de su Gobierno fueron a ver al presidente Mariano Rajoy para decirle lo que estaba ocurriendo en los dominios de Cristóbal Montoro".

"Yo no sé si será verdad o no, pero parece ser que al menos dos ministros fueron a decirle lo que yo creo que era un secreto a voces en Madrid", ha subrayado Aguirre, quien ha expresado que le parece "perfecto" que se investigue al exministro de Hacienda. "Mientras no lo condenen, tiene la presunción de inocencia que yo le confiero", ha añadido la política del PP, a lo que ha añadido: "Él dice que estaba para los defraudadores. ¿Y por qué filtra mi declaración de la renta?".