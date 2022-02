Pedro J. Ramírez ha expresado su opinión en laSexta Noche sobre las protestas frente a Génova: "El gesto en sí podría ser una broma, pero en el contexto de lo que se está gestando no lo es; se está intentando coaccionar a la dirección nacional del PP mediante la agitación callejera", ha criticado.

Así, el periodista ha expresado que una de las cosas que más le está "decepcionando es que Ayuso no haya pedido a quienes la defienden que no recurran a presiones callejeras". "Creo que hay un intento de tumbar a Casado, pero él no debería ni convocar un congreso extraordinario, ni debería entregar la cabeza de García Egea ni cerrar en falso la investigación a Ayuso", ha defendido, tras lo que ha dicho que le da "la impresión de que la intimidación está causando efecto". Sin embargo, cree que "lo honrado" en el caso de Casado "si no se siente con fuerzas, sería dimitir".